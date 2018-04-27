Гордеп помог организовать конференцию для юных исследователей 

Депутат Саратовской Городской Думы Вячеслав Тарасов помог с организацией школьной научно-практической конференции, юным исследователям были вручены памятные сувениры, а также прозвучал концерт-поздравление, сообщает мэрия.
Юные исследователи достойно отвечали на вопросы членов жюри, в состав которого вошли представители министерства образования области, Саратовского областного института развития образования, и слушателей, показали умение вести диалог на научную тему, искренний интерес к научной деятельности.
По мнению гостей и авторитетного жюри, на конференции царила атмосфера праздника, всех объединил интерес к познавательной, творческой, экспериментальной, интеллектуальной деятельности. Новые знакомства, встречи со старыми друзьями, рождение ярких эмоций, радость открытий — это «Эврика IV». «Целиком поддерживаю инициативу организаторов этой увлекательной конференции. Считаю, что каждое образовательное учреждение нашего города способно подчеркнуть свою неповторимость, проявить свою уникальность, свой стиль в проведении подобных мероприятий и раскрыть потенциал учащихся в различных сферах деятельности», — отметил депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Тарасов.