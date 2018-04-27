Гордеп помог организовать конференцию для юных исследователей

Депутат Саратовской Городской Думы Вячеслав Тарасов помог с организацией школьной научно-практической конференции, юным исследователям были вручены памятные сувениры, а также прозвучал концерт-поздравление, сообщает мэрия.

Юные исследователи достойно отвечали на вопросы членов жюри, в состав которого вошли представители министерства образования области, Саратовского областного института развития образования, и слушателей, показали умение вести диалог на научную тему, искренний интерес к научной деятельности.