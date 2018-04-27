Долги перед работниками Завода керамзитового гравия в Октябрьске погасили лишь после банкротства предприятия

Более 6 млн руб. задолжал Завод керамзитового гравия в Октябрьске своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура Самарской области , долги по зарплате копились с октября 2015 года. По состоянию на март 2018 г. общая сумма долга перед 127 сотрудниками превысила 6 млн рублей.

Местная прокуратура возбудила 13 административных дел и направила в суд свыше 600 заявлений на взыскание денег с работодателя.

В январе 2018 г. решением арбитражного суда ООО «Завод керамзитового гравия» признано несостоятельным (банкротом), а в марте состоялись торги по продаже имущества.

Процесс заключения договора купли-продажи и перечисления средств контролировался прокуратурой Октябрьска.

В результате в течение суток после перечисления денег после подписания контракта задолженность по зарплате была погашена.