Суд подтвердил «лифтовый сговор» в Набережных Челнах

Апелляционная судебная инстанция установила наличие сговора на челнинском рынке лифтового обслуживания, сообщает пресс-служба Татарстанского УФАС России

По данным антимонопольщиков, участниками сговора и нарушителями закона о защите конкуренции стали ООО «Челны-Лифт», ООО «УО „Челныстройремонт“, ООО „ПКФ „Жилкомсервис“, ООО Управляющая компания „Махалля“, ООО „Энтузиаст“, ООО ЖЭУ „Камстройсервис“, ООО УК „Электротехников“, ООО УК „Ремжилстрой“, ООО УК „Паритет“, ДООО ЖУ „Бумажник“, НО „Фонд ЖКХ РТ“, ПАО „КМЗ“.

“Компании заключили и исполнили соглашение о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий к доступу на товарный рынок замены лифтового оборудования многоквартирных домов города Набережные Челны», — отметили в пресс-службе Татарстанского УФАС.