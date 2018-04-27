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Около 35 тыс. бутылок поддельного алкоголя обнаружено в Химках
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Около 35 тыс. бутылок поддельного алкоголя обнаружено в Химках 

Агентство «Москва» 1 час назад
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.
«25 и 26 апреля представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ОЭБиПК УМВД России по городскому округу Химки провели комплекс контрольных мероприятий на территории Московской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки помещений по адресу: Химки, ул. Рабочая установлен факт нелегального производства и оборота алкогольной продукции. «Обнаружены полуавтоматическая и кустарная линии розлива, емкостной парк, 30 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, около 35 тыс. бутылок поддельной алкогольной продукции, более 150 тыс. штук поддельных федеральных специальных марок, а также 35 паллет стеклотары и укупорочный материал», — пояснили в пресс-службе.
Там также добавили, что в поселке 2-я Смирновка Солнечногорского района обнаружено складское помещение, которое использовалось для производства контрафактной алкогольной продукции. «В помещении хранилось 280 паллет стеклотары, 100 паллет средств укупорки, 200 паллет гофрокартона и 350 тыс. штук поддельных федеральных специальных марок», — пояснили в ведомстве.
Там подчеркнули, что в настоящее время основное технологическое оборудование, сырье, готовая продукция, тара и фурнитура арестованы и изъяты. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.
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