Самарский филиал ПГК увеличил погрузку в полувагонах на 37% 

«Положительной динамике способствовала совместная работа с грузоотправителями и представителями РЖД по долгосрочному планированию погрузок и снижению простоев полувагонов на станциях грузовых операций. В результате нам удалось сократить простои вагонов более чем на сутки, до 3,5 суток», — прокомментировал директор филиала Алексей Коренко.
Основную номенклатуру грузов составили флюсы, лом черных металлов, кокс, а также химические и минеральные удобрения.
Грузы следовали со станций КбшЖД преимущественно в направлении Урала и Сибири, а также в Узбекистан, Латвию, Китай и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.