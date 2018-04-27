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Зачем платить за грязную воду?
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Зачем платить за грязную воду? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Сутки из крана вместо горячей воды текла грязная, ржавая жижа. Мы, горожане, не хотим платить за это. Что в этом случае делать?
«Тепловая компания», Коми филиал «Т Плюс» и администрация Инты провели испытания по переводу тепловых нагрузок микрорайонов Южный и Спортивный с районной котельной на Интинскую ТЭЦ, — отвечает мэр Инты Лариса Титовец. — Для повышения качества оказываемых услуг нужно было оценить возможность оперативного переключения потребителей с одного теплоисточника на более надёжный. Испытания показали работоспособность схемы. Однако после переключения произошло снижение качества горячей воды по цветности и мутности. Это связано с четырёхкратным увеличением скорости движения теплоносителя и, как следствие, активным вымыванием из трубопровода многолетних отложений и продуктов коррозии. Потребителям не нужно будет обращаться с заявлениями на перерасчёт платы за горячее водоснабжение. Перерасчёт сделают автоматически на основании актов, предоставленных управляющими компаниями. Это отразится в майских квитанциях».
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