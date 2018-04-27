Сосновоборский городской округ лидер бюджетного планирования

По итогам оценки качества управления муниципальными финансами за 2017 год Сосновоборскому городскому округу присвоена I степень, что предполагает высокое качество управления муниципальными финансами.

Рейтинг составил Комитетом финансов Ленинградской области . Оценка проводилась по 37 показателям, характеризующим соблюдение норм бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса, качество бюджетного планирования, качество исполнения бюджета и степень прозрачности бюджетного процесса.

По показателям, характеризующим степень прозрачности бюджетного процесса и соблюдение норм бюджетного законодательства Сосновоборским городским округом получены максимально возможные баллы. По показателям, характеризующим качество бюджетного планирования, Сосновоборским городским округом набрано наибольшее количество баллов из всех муниципальных образований Ленинградской области.

Всего Сосновоборским городским округом набрано 164 балла, что является третьим показателем из 18 муниципальных образований Ленинградской области, при этом от первого места Сосновоборский городской округ отделяет лишь 2 балла. По сравнению с 2016 годом рейтинг Сосновоборского городского округа поднялся на 3 позиции — с 6 на 3 место.