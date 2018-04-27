Аргентинское председательство «Деловой двадцатки» проведет региональный форум в Петербурге

В рамках Петербургского международного экономического форума состоится региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) на тему «Цифровизация — двигатель роста и инклюзивного развития». Об этом сообщили в пресс‐службе ПМЭФ‐20.

Одним из ключевых вопросов на повестке форума станет обсуждение способов, которые сделают цифровую трансформацию движущей силой глобального, инновационного, инклюзивного и устойчивого роста.

На мероприятии рассмотрят новые модели ведения бизнеса и государственной политики, необходимые для достижения этой цели. Речь пойдет и о мерах развития цифровой инфраструктуры, грамотности и соответствующих навыков. Темой дискуссии станут также направления сотрудничества государств и частного сектора по преодолению технологического разрыва. Результаты форума учтут при доработке рекомендаций B20, которые будут согласованы к саммиту B20 осенью 2018 года в Буэнос-Айресе

Экономику Мирового океана впервые обсудят на ПМЭФ‐2018

Президент РСПП Александр Шохин назвал «Деловую двадцатку» важным международным форматом взаимодействия. С его помощью можно сформулировать позиции бизнеса по важнейшим проблемам экономической политики и предложить решения для лидеров «Группы двадцати».

Перед участниками форума B20 выступят в том числе председатель B20 в рамках аргентинского председательства Даниэль Фунес де Риоха, президент Международной организации работодателей (МОР) Эрол Киресепи, главы ведущих инновационных компаний и работодательских организаций из стран-членов «Группы двадцати».

Среди иностранных участников — президент Конфедерации индийской промышленности Ракеш Бхарти Миттал, заместитель председателя правления, сменный председатель Huawei Technologies Co. Ltd. Го Пин, со-председатель Круглого стола промышленников России ЕС , председатель правления Carlsberg Кейс 'т Харт и другие.

Энергобезопасность Европы обсудят на ПМЭФ

Организаторами форума выступят фонд «Росконгресс», Российский союз промышленников и предпринимателей, Международная организация работодателей (МОР) и председатель в B20 в 2018 году — «Группа шести». Последняя объединяет ведущие ассоциации бизнеса Аргентины (Ассоциацию банкиров Аргентины (ADEBA), Фондовую биржу Буэнос-Айреса (BCBA), Аргентинскую палату торговли и услуг (CACS), Аргентинскую строительную палату (CAMARCO), Аргентинское сельское общество (SRA), Аргентинский промышленный союз (UIA).

Советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул важность проведения «Деловой двадцатки» в связке с ПМЭФ.

«Участники В20 имеют возможность не только обсудить насущные вопросы между собой, но и услышать мнение международного бизнес-сообщества, чтобы потом представить «Большой двадцатке» консолидированное мнение представителей бизнеса со всего мира», — заметил он.

По словам Кобякова, именно в этом и заключается цель ПМЭФ-2018: чтобы каждый голос был услышан, а «совместные решения служили развитию мировой экономики в условиях доверия и взаимопонимания».

«Деловая двадцатка» является социальным партнером «Группы двадцати» и представляет интересы бизнес-сообщества входящих в нее государств. В число задач B20 входит поддержание диалога власти и бизнеса, выработка предложений для лидеров «двадцатки», направленных на формирование глобальной экономической политики по преодолению ключевых вызовов современности. Практика проведения форума B20 вошла в повестку ПМЭФ в 2015 году.

Организаторы Петербургского международного экономического форума опубликовали культурную программу, которая подготовлена для гостей и участников ПМЭФ‐2018. Она вышла насыщенной и посвящена разнообразным темам, актуальным для мирового сообщества.