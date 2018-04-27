Энергетики обесточили градообразующую шахту «Интауголь» в Коми из-за долгов

СЫКТЫВКАР , 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Градообразующее предприятие приполярного моногорода Инта Коми АО «Интауголь» приостановило работу с 27 апреля, коллектив отправлен в простой. Причиной послужило прекращение подачи электроэнергии из-за задолженности перед энергетиками, сообщил ТАСС председатель Интинской объединенной первичной организации независимого профсоюза горняков России Денис Баженов.

"С сегодняшнего дня коллектив «Интаугля» находится в простое с сохранением двух третей зарплаты из-за того, что прекращена подача электроэнергии из-за долгов шахты энергетикам. Проблему решает руководство предприятия совместно с минпромом Коми, ищут варианты решения. Как долго может продлиться простой, мы не знаем, внятного ответа на этот вопрос пока нет", — рассказал ТАСС Баженов.

Работа приостановлена спустя всего месяц после запуска шахты после длительного годового простоя. Помимо долгов перед энергетиками имеется задолженность перед горноспасателями и коллективом, которую в ближайшие дни руководство компании обещало погасить. Размер задолженности Баженов назвать затруднился.

По данным филиала «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 19 апреля, просроченная задолженность «Интаугля» за электроэнергию составляла 369 млн рублей.

Ранее сообщалось, что шахта возобновила работу 27 марта 2018 года, запустив в эксплуатацию новую лаву. При этом с конца апреля 2017 года компания приостановила работу по всем направлениям, за исключением отгрузки ранее добытого угля, 70% персонала находилось в вынужденном простое с оплатой двух третей заработка. Старая лава шахты полностью выработана, переход на новую требовал инвестиций, которых у предприятия нет, а резервы правительства региона были исчерпаны. В целях оптимизации расходов АО «Интауголь» намеревалось сократить до декабря 2017 года около 17% персонала — 246 человек. В декабре 2017 года компания получила из Резервного фонда правительства РФ более 1,2 млрд рублей на стабилизацию социально-экономической ситуации, строительство новой лавы и возобновление добычи.

"Интауголь" остается градообразующим предприятием Инты, где 1,4 тыс. жителей (из примерно 30 тыс.) заняты на угледобыче. Из действовавших здесь пяти шахт осталась одна, остальные закрыты из-за нерентабельности. В ноябре 2015 года шахту признали банкротом, на ней было введено конкурсное управление. В марте 2017 года из обанкротившегося предприятия выделили здоровое ядро, была создана новая компания — АО «Интауголь». Для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн тонн угля ежегодно. Уголь из Инты поставляется на коммунальные предприятия и электростанции, основной потребитель — Череповецкая ГРЭС.