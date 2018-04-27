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Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
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Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Рамблер
1 час назад
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Ранним утром на 60 километре МКАДа с внутренней стороны перевернулся КамАЗ и рассеял содержимое своего кузова на большой площади. Движение на дороге от Можайского до Рублевского шоссе было полностью парализовано.
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