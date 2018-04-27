В Черемховском районе пенсионер стал жертвой мошенников, поверив в крупный денежный выигрыш

В Черемховском районе сотрудники полиции

разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал

житель поселка Михайловка.

Накануне в дежурную часть

мужчина. Пенсионер сообщил стражам правопорядка, что его обманули

мошенники. Как выяснилось, несколько дней назад ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил приятную новость —

мужчина выиграл в лотерею 50000 рублей. В ходе телефонного разговора

аферист убедил потерпевшего пройти к банкомату и произвести ряд операций

для перечисления выигрыша. После чего, проведя все манипуляции с банковской картой, потерпевший вместо выигрыша получил смс о списании

денежных средств в размере 35 000 рублей.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим

законодательством.