В Черемховском районе пенсионер стал жертвой мошенников, поверив в крупный денежный выигрыш 

В Черемховском районе сотрудники полиции
разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал
житель поселка Михайловка.
Накануне в дежурную часть
межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» обратился 65-летний
мужчина. Пенсионер сообщил стражам правопорядка, что его обманули
мошенники. Как выяснилось, несколько дней назад ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил приятную новость —
мужчина выиграл в лотерею 50000 рублей. В ходе телефонного разговора
аферист убедил потерпевшего пройти к банкомату и произвести ряд операций
для перечисления выигрыша. После чего, проведя все манипуляции с банковской картой, потерпевший вместо выигрыша получил смс о списании
денежных средств в размере 35 000 рублей.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим
законодательством.