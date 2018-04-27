Поликлиника на 750 посещений появится в столичном районе Свиблово

На северо-востоке Москвы планируют построить детско-взрослую поликлинику на 750 посещений, сдать в эксплуатацию объект предполагается в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену введут в эксплуатацию в 2020 году в районе Свиблово на северо-востоке Москвы по адресу: улица Уржумская, владение 4/1. Медицинское учреждение относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. В настоящее время идут проектные работы», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

Общая площадь объекта составит 14,1 тысячи квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену для взрослого населения и 250 посещений в смену для взрослого населения, а также на 96 посещений в смену женской консультации.

В здании поликлиники разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, блок кабинетов врачей-специалистов, помещения дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок кабинетов, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью. Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты.