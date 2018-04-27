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Поликлиника на 750 посещений появится в столичном районе Свиблово
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Поликлиника на 750 посещений появится в столичном районе Свиблово 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На северо-востоке Москвы планируют построить детско-взрослую поликлинику на 750 посещений, сдать в эксплуатацию объект предполагается в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
«Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену введут в эксплуатацию в 2020 году в районе Свиблово на северо-востоке Москвы по адресу: улица Уржумская, владение 4/1. Медицинское учреждение относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. В настоящее время идут проектные работы», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Общая площадь объекта составит 14,1 тысячи квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену для взрослого населения и 250 посещений в смену для взрослого населения, а также на 96 посещений в смену женской консультации.
В здании поликлиники разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, блок кабинетов врачей-специалистов, помещения дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок кабинетов, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.
Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью. Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты.
«Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи. Всего до 2020 года мы планируем ввести в эксплуатацию 20 поликлиник», — добавил Бочкарев.
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