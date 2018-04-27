Как основателю стартапа установить размер своей зарплаты

Вы только что привлекли инвестиции для своего стартапа. Поздравляем! Вы усердно трудились, чтобы заработать доверие инвесторов, и сейчас хотите правильно распорядиться их деньгами. На этом этапе возникает естественный финансовый вопрос: должны ли вы платить себе зарплату, и если да, то какую?

Это, наверное, единственный случай в жизни, когда вы должны сами решить, сколько будете получать. На предыдущей работе это делало начальство. Когда стартап вырпстет, у вас, возможно, появится совет директоров, и они будут устанавливать размер зарплаты. Сейчас же вы находитесь на стадии, когда у вас есть финансирование, но никто не регулирует ваш доход. Вероятнее всего, каждый месяц ваша компания теряет деньги. Что же делать?

Фото: Medium. Случайная фотография спящего на диване человека. Это не ответ на вопрос для основателей.

Хуже всего — выбрать число наугад, потому что это «кажется» правильным. Еще один вариант, который ничем не лучше — принимать решение на основе разных опросов, где респонденты называли величину своего дохода. Конечно, иногда полезно пересматривать такие данные, но не стоит опираться только на них. Нет единой зарплаты для всех основателей. Она будет отличаться в зависимости от опыта, динамики расходования, финансирования и финансовых прогнозов.

Я мог бы показать вам графики и данные на эту тему, но если вы просто хотите узнать точную цифру, боюсь, эта статья вас разочарует. Я хотел бы рассказать о том, как принять это решение.

Установите порог: вы не должны беспокоиться о деньгах. Платите себе столько, сколько нужно для жизни

Если вы платите себе настолько мало, что вам приходится подрабатывать водителем Uber, вы подвергаете опасности будущий успех компании и не делаете инвесторам одолжение. Вы должны быть полностью сфокусированы на стартапе, а не отвлекаться на финансовые проблемы и думать, когда сможете следующий раз поужинать.

Установите потолок: вы не должны выплачивать себе слишком высокую зарплату

Вы не должны платить себе слишком много. Обратите внимание, растет ли с каждым месяцем сумма на вашем сберегательном счету. Если это так, задумайтесь: а может лучше потратить эти деньги на развитие бизнеса? Каждый вложенный доллар должен приносить большую прибыль.

Неплохое начало. Но все равно это довольно двусмысленный и большой диапазон. Поэтому вот несколько принципов, которым можно следовать, принимая решение:

Вы должны зарабатывать довольно небольшие суммы, чтобы осознавать жертвы и риск и ощущать финансовый дискомфорт. Зарплата, которая полностью обеспечивает комфортную жизнь, может повлиять на ваши амбиции. Согласно Питеру Тилю, чем меньше зарабатывает предприниматель, тем больше у стартапа шансов на успех.

Вы должны зарабатывать меньше, чем сотрудники на открытом рынке. Вы обладаете существенной долей в компании, и это отражает большую часть вашей зарплаты. Вы не можете ожидать, что будете получать столько же, сколько зарабатывают в среднем по рынку, и при этом иметь значительную долю в компании.

Вы не должны позволять себе роскошь, которую могли позволить себе раньше.

Ваши условия жизни должны быть базовыми. Правда, это также будет отличаться в зависимости от вашего возраста и семейного положения.

Вышеперечисленные советы помогут вам принять решение о том, какую зарплату себе платить. Если вы все еще сомневаетесь, просто ответьте на вопрос:

Если вы будете платить себе меньше и вкладывать больше денег в бизнес, повысит ли это шансы на успех компании?

Если ответ положительный, понизьте свою зарплату. Если же вы буквально недоедаете и переживаете о том, что не можете обеспечить семью, а фокусируетесь только на KPI, повысьте себе зарплату, иначе эти вещи будут вредить бизнесу.

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