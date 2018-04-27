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Качканарский «Металлист», расплатившись с долгами, ищет инвестора
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Качканарский «Металлист», расплатившись с долгами, ищет инвестора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Долг удалось погасить за счет готовой продукции, которая на предприятии есть, за счет сырья, которое там есть (это металл) и за счет того, что у „Металлиста“ была дебиторская задолженность: ему должны были другие предприятия, кому он ранее поставлял продукцию готовую», — сообщила и.о. руководителя управления ФССП России по Свердловской области Елена Сидорова, отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс».
Ранее редакция «ФедералПресс» писала, что на заводе «Металлист» есть уникальное оборудование: голландские и немецкие станки, итальянская линия. Мэр Качканара высказывал корреспонденту «ФедералПресс» мнение, что возможно из-за желания модернизировать завод по последнему слову техники директор предприятия влез в кредиторские займы и допустил ситуацию, близкую к банкротству.
Первая задолженность на «Металлисте» возникла с августа по октябрь 2017 года и составила 25 миллионов рублей перед 669 работниками. Прокуратура начала проверку, и в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». К тому времени завод задолжал уже 712 работникам. Около сотни рабочих вышли на митинг и требовали вернуть им деньги. В своих бедах они обвинили «Евраз», которому принадлежит Качканарский ГОК. «Металлист» был создан как ремонтная база для ГОКа, однако в 90-е «Евраз» приобрел лишь ГОК, а «Металлист» нет.
Фото: страница Фейсбук Андрея Ветлужских.
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