Качканарский «Металлист», расплатившись с долгами, ищет инвестора

«Долг удалось погасить за счет готовой продукции, которая на предприятии есть, за счет сырья, которое там есть (это металл) и за счет того, что у „Металлиста“ была дебиторская задолженность: ему должны были другие предприятия, кому он ранее поставлял продукцию готовую», — сообщила и.о. руководителя управления ФССП России по Свердловской области Елена Сидорова , отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс»

Ранее редакция «ФедералПресс» писала, что на заводе «Металлист» есть уникальное оборудование: голландские и немецкие станки, итальянская линия. Мэр Качканара высказывал корреспонденту «ФедералПресс» мнение, что возможно из-за желания модернизировать завод по последнему слову техники директор предприятия влез в кредиторские займы и допустил ситуацию, близкую к банкротству.