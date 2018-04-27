Воробьев в преддверии Первого мая вручил награды труженикам Подмосковья

«Разрешите мне и от себя лично, и от всех присутствующих в зале поздравить тех, кто удостоен наград и не останавливается над достигнутом, а мы будем брать с вас пример», — сказал Воробьев в ходе награждения.

Глава Подмосковья в пятницу вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени директору лаборатории Объединенного института ядерных исследований в Дубне Владимиру Кекелидзе , а орден «За заслуги перед Отечеством» II степени артистке Мытищинского театра кукол «Огниво» Наталье Железкиной.

Почетных званий «Заслуженный работник здравоохранения РФ» удостоены старшая операционная медицинская сестра Московской областной станции переливания крови Мария Киселева и «Заслуженный лесовод РФ» директор Подольского филиала «Мособллеса» Николай Тишин

Также Воробьев наградил победителей московского областного конкурса «Лучшая трудовая династия» в номинациях: энергетика, сельское хозяйство, промышленность, образование, наука, транспорт, Вооруженные силы РФ правоохранительные органы , искусство и культура, строительство, а также в сфера обслуживания и услуги.

Орден «Материнская слава» получила многодетная мама из Наро-Фоминска София Фирсова, воспитывающая семерых детей.

Глава Подмосковья наградил почетными званиями «Заслуженный работник ЖКХ Московской области» слесаря-ремонтника водоносной станции инженерных сетей города Долгопрудного Игоря Солдатова и «Заслуженный работник печати Подмосковья» — заведующую отделом корректуры газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» Лидию Горбачеву.

Благодарность губернатора Московской области получил коллектив предприятия «Совхоз „Головково“ из Наро-Фоминска.

Кроме того, благодарственные письма губернатора Подмосковья вручили победителям региональных отборочных соревнований профессионального мастерства WorldSkills Russian в Подмосковье в 2018 году в номинации „Лазерные технологии“ студентке подмосковного колледжа „Энергия“ Оксане Цветковой и в номинации „Облицовка плиткой“ студенту Сергиево-Посадского колледжа Алексею Никитенко.