Андрей Воробьев вручил награды в честь Дня труда

В зале приемов дома правительства Московской области Красногорске началась торжественная церемония вручения государственных и областных наград, посвященная предстоящему празднику ‐ Дню труда.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев вручил почетные ордена жителям региона в номинациях: энергетика, медицина, сельское хозяйство, образование, транспорт и других.

Мы гордимся сегодня добросовестной работой наших жителей. Наша задача — сделать Подмосковье лидером, укрепить позиции в экономике, в образовании, в социальной сфере. Дорогие друзья, вы внесли большой вклад в развитие Подмосковья. Благодарю каждого за самоотдачу и ответственное отношение к работе

— Андрей Воробьев.