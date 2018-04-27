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Андрей Воробьев вручил награды в честь Дня труда
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Андрей Воробьев вручил награды в честь Дня труда 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В зале приемов дома правительства Московской области в Красногорске началась торжественная церемония вручения государственных и областных наград, посвященная предстоящему празднику ‐ Дню труда.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев вручил почетные ордена жителям региона в номинациях: энергетика, медицина, сельское хозяйство, образование, транспорт и других.
Мы гордимся сегодня добросовестной работой наших жителей. Наша задача — сделать Подмосковье лидером, укрепить позиции в экономике, в образовании, в социальной сфере. Дорогие друзья, вы внесли большой вклад в развитие Подмосковья. Благодарю каждого за самоотдачу и ответственное отношение к работе
— Андрей Воробьев.
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