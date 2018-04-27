Бесплатные занятия йогой пройдут в Воронцовском парке

1 июня в Воронцовском парке на Юго-Западе Москвы стартуют бесплатные занятия по йоге под открытым небом. Они будут проходить утром, днем и вечером. За подробным расписанием можно следить на сайте парков, его опубликуют за несколько дней до старта уроков, передает портал Мэра и Правительства Москвы

«Этим летом программа бесплатных занятий йогой в парках пройдет уже в седьмой раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будут проводить более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Длительность каждого из них составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги», — пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.

Уточняется, что все желающие, независимо от уровня подготовки, смогут изучить как популярные направления йоги, такие как хатха или кундалини, так и необычные ее виды, например йогу для лица или йогу смеха. Предварительная запись не требуется. Участникам нужно только взять с собой коврик и прийти в одежде, не стесняющей движений.