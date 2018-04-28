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АКРА поместило рейтинг Связь-Банка на пересмотр с «развивающимся» прогнозом
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АКРА поместило рейтинг Связь-Банка на пересмотр с «развивающимся» прогнозом 

Банки.ру 44 минуты назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство установило статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу Связь-Банка. Ранее по рейтингу банка действовал «негативный» прогноз, свидетельствует информация на сайте агентства.
Как поясняется в сообщении АКРА, решение обусловлено тем, что наблюдательный совет Внешэкономбанка принял решение об объединении Связь-Банка и банка «Глобэкс».
«Статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает необходимость получения дополнительной информации о параметрах и условиях предстоящего объединения, а также существенных сведений для определения оценки собственной кредитоспособности и финального рейтинга Связь-Банка. Агентство планирует рассмотреть вопрос о разрешении статуса, установленного по кредитному рейтингу, в течение ближайших 90 дней», — отмечается в релизе.
Новость
Уточняется, что кредитный рейтинг Связь-Банка на уровне «ВВВ+ (RU)» обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны акционера — ВЭБа. Связь-Банк характеризуется относительно низкой оценкой собственной кредитоспособности («bb»), поддержку которой оказывают адекватный бизнес-профиль и умеренная позиция по достаточности капитала. Риск-профиль и позиция по фондированию и ликвидности банка являются негативными рейтинговыми факторами. При этом АКРА отмечает сохраняющуюся неопределенность относительно будущей бизнес-модели Связь-Банка и долгосрочной стратегии развития.
АКРА полагает, что уровень поддержки со стороны акционера на горизонте 12—18 месяцев останется неизменным, в связи с чем величина корректировки оценки собственной кредитоспособности (плюс четыре ступени) Связь-Банка сохраняется.
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