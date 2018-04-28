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Государство помогло жителям Красноярского края стать предпринимателями
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Государство помогло жителям Красноярского края стать предпринимателями 

АиФ Красноярск 46 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В апреле 43 жителя Красноярского края смогли открыть своё дело благодаря содействию службы занятости.
В этом месяце свыше 600 человек получили консультации по вопросам бизнес-планирования, ведения своего дела, а также финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности. Средняя сумма государственной поддержки составила 76,5 тысяч рублей. Наибольшая численность получателей услуги в городах — Красноярск, Канск, Зеленогорск.
В итоге в Манском и Нижнеингашском районах бывшие безработные занялись животноводством, в Канском районе — строительством жилых и нежилых помещений, а в Лесосибирске — оказанием услуг по общественному питанию. 10 получателей из Красноярска открыли собственное дело в сфере торговли, образования, здравоохранения, бухгалтерии, ремонта компьютеров, пошива одежды. Для того, чтобы получить деньги, нужно было представить своё проект и защитить его перед комиссией.
Кстати, до конца 2018 года единовременную финансовую помощь на открытие бизнеса получат более 500 жителей Красноярского края.
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