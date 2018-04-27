Парламентский контроль повышает эффективность выполнения законов

Одним из инструментов развития парламентаризма на Колыме в последний год стало активное применение Магаданской областной Думой шестого созыва практики парламентского контроля.

Существенный вклад в это внесла законотворческая новелла федерального уровня, давшая право региональным заксобраниям заслушивать информацию представителей не только местных, но и федеральных органов государственной власти и управления. Сегодня в регионе такая работа ведётся в плановом порядке.

Её главный плюс — возможность использования элементов парламентского расследования, всестороннего анализа и обработки полученной информации, объединения общих усилий для достижения единой для всех цели — концентрации сил в направлении социально­экономического развития региона, оценки действенности принимаемых законов и их правоприменительной практики для разных групп населения. Подобный подход показывает свою немалую эффективность в решении социально чувствительных вопросов. Поэтому только в прошедшем году в Магаданской области мы применили новый формат для парламентского контроля по двенадцати направлениям. Работа продолжается.

Одновременно источником информации для совершенствования правоприменительной прак­тики принимаемых законов являются общественные формирования при Магаданской областной Думе — Общественный совет, Совет молодых депутатов, Совет представительных органов местного самоуправления и Молодёжная общественная палата. В совокупности всё это позволяет выстраивать законотворческую работу более эффективно, что положительно влияет на общее восприятие людьми, проживающими на территории региона, деятельности органов государственной власти. Как итог отмечу, что по результатам года такая практика парламентской работы дала существенный прирост процентов выполнения органами исполнительной власти данных депутатами рекомендаций.