В Пермском крае машинист-инструктор три года борется с нарушениями трудовых прав в депо РЖД

Как рассказал Сакаев «ФедералПресс» , в марте 2015 года он был уволен из депо якобы из-за прогула 13 февраля 2015 года. «При этом у меня на руках более 30 документов, которые подтверждают мое присутствие на рабочем месте», — говорит Ильгиз Сакаев.

Восстановление на рабочем месте у Сакаева длится уже более трех лет. Изначально он через суд отменил два выговора, на которые ссылались представители руководства депо в Березниковском суде на процессе по восстановлению сотрудника в должности. Однако суд, несмотря на это и даже на признание давления на свидетелей, которые давали показания в пользу истца, в марте 2018 года отказал Сакаеву в восстановлении на работе.

«В своей апелляционной жалобе я указываю, что Березниковский городской суд в решении не удовлетворил множество ходатайств моих представителей, не вызвал часть свидетелей для опроса, не мотивировал отказ в оценке документальных доказательств о пребывании на работе и выполнении мной должностных обязанностей», — пояснил Сакаев в разговоре с «ФедералПресс».