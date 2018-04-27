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В Пермском крае машинист-инструктор три года борется с нарушениями трудовых прав в депо РЖД
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В Пермском крае машинист-инструктор три года борется с нарушениями трудовых прав в депо РЖД 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказал Сакаев «ФедералПресс», в марте 2015 года он был уволен из депо якобы из-за прогула 13 февраля 2015 года. «При этом у меня на руках более 30 документов, которые подтверждают мое присутствие на рабочем месте», — говорит Ильгиз Сакаев.
Восстановление на рабочем месте у Сакаева длится уже более трех лет. Изначально он через суд отменил два выговора, на которые ссылались представители руководства депо в Березниковском суде на процессе по восстановлению сотрудника в должности. Однако суд, несмотря на это и даже на признание давления на свидетелей, которые давали показания в пользу истца, в марте 2018 года отказал Сакаеву в восстановлении на работе.
«В своей апелляционной жалобе я указываю, что Березниковский городской суд в решении не удовлетворил множество ходатайств моих представителей, не вызвал часть свидетелей для опроса, не мотивировал отказ в оценке документальных доказательств о пребывании на работе и выполнении мной должностных обязанностей», — пояснил Сакаев в разговоре с «ФедералПресс».
Для защиты своих трудовых прав Сакаев также в апреле обратился в приемную уполномоченного по правам человека в Пермском крае, его заявление находится на рассмотрении.
Фото: «ФедералПресс»/Евгений Поторочин
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