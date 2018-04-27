Антон Алиханов: «Я надеюсь, что вы по достоинству оцените наш новый аэропорт»

Губернатор Калининградской области поблагодарил всех, кто участвовал в реконструкции аэропорта Храброво. Антон Алиханов , губернатор Калининградской области: министерство транспорта, — Хочется поделиться эмоциями положительными. Я думаю, что многие из нас ждали, когда мы закончим эту реконструкцию, которая длилась более 10 лет. На самом деле история всех этих изменений собственников и так далее, была длинной, сложной, но мне очень хочется поблагодарить и Максима Юрьевича Соколова Росавиацию и тех людей, которые работали над этим проектом. Было много разных задач, но мы всегда решали их совместно успешно и, я надеюсь, что вы по достоинству оцените наш новый аэропорт. И новая взлётная полоса, которая сегодня с трёх ночи заработала. Больше трёх тысяч метров. Любые типы судов могут садиться. Я думаю, что это новое качество и туристической инфраструктуры, и транспортной инфраструктуры, новые возможности. Всем, кто участвовал в этом проекте, хочу ещё раз сказать больше спасибо. Надеюсь, что на этом мы свою работу не заканчиваем. У нас ещё много проектов транспортных и других в регионе, но аэропорт — это то, что люди видят, когда приезжают сюда самым первым, и то, что они видят в конце, когда улетают отсюда. Для Калининграда и Калининградской области аэропорт — это такие ворота, лицо, поэтому мне очень приятно, что мы, наконец, сделали такой замечательный аэропорт. И люди, которые будут приезжать сюда, будут видеть эту красоту и радоваться за нас и за наш регион, за самый западный регион Российской Федерации . Спасибо большое. Директор Храброво рассказал про чартеры во время ЧМ-2018