Эксперт назвал преследование активов Фархада Ахмедова частью антироссийской кампании Запада

По его мнению, в последнее время в условиях порожденной Западом русофобии мы все чаще сталкиваемся с проблемами нарушения прав русскоязычных граждан и россиян за рубежом.

"Бывшая супруга, по иску которой началось преследование Ахмедова, имеет два гражданства — РФ Великобритании . Тонкость заключается в том, что какое бы дело ни было инициировано в Великобритании, но если оно касается нашего гражданина, то местное правосудие зачастую работает весьма избирательно", — отмечает юрист.

При этом, как подчеркивает Гасан Мирзоев, «в ОАЭ действуют законы ислама и мусульманское право, в том числе в сфере семейно-брачных отношений».

"С этой немаловажной, а, возможно, и приоритетной для этой страны точки зрения создавшийся прецедент будет иметь негативное звучание, ударит по престижу и авторитету мусульманских мужей", — подчеркивает юрист.

"Местные шейхи наверняка задумаются: а что будет, если их жены захотят по примеру супруги Фархада Ахмедова развестись с ними в Лондоне по британскому праву? Тогда грядет настоящий передел собственности и коллапс в стране, которая считается самой стабильной в арабском мире", — считает Мирзоев.

"Так что следование британскому прецедентному праву в столь щекотливых вопросах, как брак, семья и раздел брачного имущества, может быть весьма чревато для арабского мира. Полагаю, это понимают те, от кого зависит судьба арестованной в Дубае яхты, которая принадлежит семейному трастовому фонду Фархада Ахмедова", — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что британский суд повторно развел бизнесмена Ахмедова с женой Татьяной и присудил ей свыше 40% капиталов бывшего супруга. В рамках исполнительного производства по вердикту лондонской Фемиды не устояла даже ориентированная на исламские законы судебная система ОАЭ. В частности, в мае дубайскому суду предстоит вынести окончательное решение о судьбе яхты Luna.