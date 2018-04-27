Ещё
В Санкт-Петербурге наградили победителей и лауреатов международного детского конкурса «Школьный патент–шаг в будущее!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Санкт-Петербурге наградили победителей и лауреатов международного детского конкурса «Школьный патент–шаг в будущее!» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребят приветствовали начальник военного технополиса «ЭРА» полковник Федор Дедус и заместитель начальника Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества Министерства обороны подполковник Олег Воробьев.
В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения номинантов международного детского конкурса «Школьный патент–шаг в будущее!».
Мероприятие проводилось в средней общеобразовательной школе № 547 Красносельского района Петербурга.
Ребят приветствовали начальник военного технополиса «ЭРА» полковник Федор Дедус и заместитель начальника Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны подполковник Олег Воробьев.
Федор Дедус обратил внимание на важность вопроса, связанного с повышением уровня изобретательской активности среди молодежи, а также о необходимости дальнейшего развития и внедрения изобретений.
«В истории России немало примеров, когда представители талантливой молодежи честно служили России, активно участвовали в делах просвещения, содействовали развитию экономики, промышленности, обороноспособности страны и решению общественно значимых проблем. В настоящее время наше государство уделяет огромное внимание развитию интеллектуального потенциала подрастающего поколения, создаются условия для творчества и практически неограниченные возможности проявить себя», –— подчеркнул Федор Дедус.
Олег Воробьев рассказал о возможности проведения отдельного мероприятия на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» с участием победителей и лауреатов конкурса «Школьный патент–шаг в будущее!» в формате совместного «круглого стола» с представителями Минобороны, предприятий и организаций ОПК.
Также на церемонии выступили представители Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Роспатента, Всемирной организации интеллектуальной собственности.
ТК «Звезда»: последние новости
Армия САР получит новые средства ПВО в ближайшее время - Генштаб ВС РФ В Пентагоне отказались верить в получение Россией американских ракет «Томагавк» Боевики обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска, есть погибшие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве84
Кореи помирились321
Поставим Макаревича на место931
Майские пенсии доставят по особому графику68
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение