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После пластической операции пациентка взыскала со страховой компании более 800 000 руб.
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После пластической операции пациентка взыскала со страховой компании более 800 000 руб. 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В Амурской области суд взыскал со страховой компании 865 000 руб. в пользу туристки, которая попала в больницу в Таиланде вскоре после операции по увеличению груди.
Жительница города Тынды в конце сентября 2016 года вместе с семьей выехала на пару недель в Таиланд. В преддверии поездки она заключила договор страхования с АО «ЕРВ Туристическое страхование» на случай непредвиденных медицинских расходов, а также расходов, связанных с вынужденным отказом от поездки или изменением ее сроков.
В Таиланде женщина сделала пластическую операцию по увеличению груди и липосакцию. Ее выписали, но через день она вновь обратилась к врачам из-за острой боли в животе, сильной тошноты и рвоты. Женщину госпитализировали. Ей пришлось оплатить медицинские услуги и приобрести авиабилеты на другой рейс для себя и ребенка. Вернувшись домой, туристка направила в страховую компанию заявление о возмещении расходов на сумму более полумиллиона рублей, однако ей было отказано. Страховая компания посчитала госпитализацию последствием пластической операции, а согласно договору расходы клиента, связанные с косметической или пластической хирургией, проводимые с эстетической или косметической целью, возмещению не подлежали.
Тогда клиентка подала иск к страховщикам в Тындинский районный суд Амурской области, требуя взыскать в ее пользу сумму расходов и компенсации. В суд было представлено заключение бюро судмедэкспертизы о том, что симптомы заболевания в период повторной госпитализации не являются следствием проведенной пластической операции. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты проведенной в больнице компьютерной томографии, указывающие на локализацию патологического процесса в желудочно-кишечном тракте и брюшной полости, что не может быть следствием операции, а также позднее развитие болевого синдрома — не на первые, а на вторые сутки после хирургического вмешательства. Как установил суд, диагноз ≪острый гастроэнтерит≫, указанный в медицинской справке, в целом не противоречит проведенному в госпитале лечению.
В результате суд пришел к выводу, что заболевание истицы в период повторной госпитализации не является следствием проведенной пластической операции, а значит, это считается страховым случаем.
В итоге суд взыскал со страховой компании компенсацию расходов в размере 523 679,42 руб., неустойку в 50 000 рублей, компенсацию морального вреда в 3000 руб. и штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 288 339,71 руб. Всего ответчик должен выплатить туристке 865 019,13 руб.
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