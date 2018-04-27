Краснодар стал лидером в ЮФО по социально-экономическому развитию

Кубанская столица лидирует среди городов Южного федерального округа по наибольшему количеству сравнительных показателей социально-экономического развития. Об этом сообщила директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко.

По ее словам, был проведен анализ развития крупнейших городов округа по итогам 2017 года на основе данных Федеральной службы государственной статистики . И Краснодар набрал больше всего баллов по 14 из 34 показателей социально-экономического развития. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Так, Краснодар занял лидирующие позиции по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям. Кроме того, город стал лидером по обороту розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов деятельности, по вводу жилых домов за счет всех источников финансирования, а также вводу домов в расчете на одного жителя.

Кубанская столица заняла первое место среди крупнейших городов ЮФО и по такому показателю, как объем платных услуг населению по крупным и средним организациям всех видов деятельности, объему платных услуг в расчете на одного жителя.

Васильченко также отметила, что в Краснодаре в настоящее время самая высокая среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и самый низкий уровень безработицы.

Также краевой центр удерживает лидерство по темпу роста исполнения бюджета по доходной части и по объему работ, выполненных в сфере строительства.

Отметим, что экономист, член советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в комментарии корреспонденту «ФедералПресс» сказал, что лидерство Краснодара — вполне ожидаемо.