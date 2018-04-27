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Краснодар стал лидером в ЮФО по социально-экономическому развитию
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Краснодар стал лидером в ЮФО по социально-экономическому развитию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кубанская столица лидирует среди городов Южного федерального округа по наибольшему количеству сравнительных показателей социально-экономического развития. Об этом сообщила директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко.
По ее словам, был проведен анализ развития крупнейших городов округа по итогам 2017 года на основе данных Федеральной службы государственной статистики. И Краснодар набрал больше всего баллов по 14 из 34 показателей социально-экономического развития. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Так, Краснодар занял лидирующие позиции по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям. Кроме того, город стал лидером по обороту розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов деятельности, по вводу жилых домов за счет всех источников финансирования, а также вводу домов в расчете на одного жителя.
Кубанская столица заняла первое место среди крупнейших городов ЮФО и по такому показателю, как объем платных услуг населению по крупным и средним организациям всех видов деятельности, объему платных услуг в расчете на одного жителя.
Васильченко также отметила, что в Краснодаре в настоящее время самая высокая среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и самый низкий уровень безработицы.
Также краевой центр удерживает лидерство по темпу роста исполнения бюджета по доходной части и по объему работ, выполненных в сфере строительства.
Отметим, что экономист, член советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в комментарии корреспонденту «ФедералПресс» сказал, что лидерство Краснодара — вполне ожидаемо.
«По многим показателям он является лидирующим в ЮФО и по стране в целом. В числе первых городов России он занимает лидерские позиции по инвестиционной привлекательности, по приросту населения, по экономическому развитию. Доля Краснодара в экономики Краснодарского края (также являющегося одним из сильнейших регионов в России) — около 40%. Кубанская столица развивается, имеет мощную базу и испытывает приток трудовой силы со всей страны (и потребителей). В связи с эти он и дальше продолжит сохранять свое лидерство. Именно это обуславливает неофициальный статус Краснодара, как экономической столицы Юга, резко выделяющейся среди других региональных центров ЮФО. Фактически по ряду показателей он занимает третье место после Москвы и Петербурга», — отметил Змиев.
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