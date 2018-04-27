В Совфеде считают возможным постепенное снятие санкций с КНДР

"Санкции в отношении КНДР вводили на протяжении долгого времени. Если начнётся выход из санкционного режима, к чему может привести успех переговоров, то он будет проходить постепенно и соразмерно", — заявил Климов.