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В Совфеде считают возможным постепенное снятие санкций с КНДР
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В Совфеде считают возможным постепенное снятие санкций с КНДР 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В случае дальнейшего успеха мирных переговоров между КНДР и Южной Кореей можно ожидать постепенного снятия санкций с Пхеньяна, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Санкции в отношении КНДР вводили на протяжении долгого времени. Если начнётся выход из санкционного режима, к чему может привести успех переговоров, то он будет проходить постепенно и соразмерно", — заявил Климов.
При этом, по словам сенатора, в Совбезе ООН есть как сторонники урегулирования корейского вопроса, так и желающие его «подогреть».
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