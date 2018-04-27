Кремль позитивно оценил итоги межкорейских переговоров

Кремль позитивно оценивает итоги прошедших сегодня межкорейских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы в данном случае весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были оглашены", — заявил Песков.

Он еще раз напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что урегулировать ситуацию на Корейском полуострове можно лишь осуществив прямой диалог между Югом и Севером, и сегодня, по словам Пескова, такой диалог состоялся.

"Сейчас мы говорим о том, что наблюдается воля к поискам договоренностей, а, главное, — воля к продолжению диалога. Вот это и есть позитивный факт", — добавил представитель Кремля.

Напомним, в пятницу лидеры РК и КНДР подписали совместную декларацию о мире, тем самым прекращая все враждебные действия в отношении друг друга.

"На Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира. Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга", — говорится в тексте декларации. Оба государства договорились, что «продолжат активный диалог на всех уровнях, включая высший»