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Кремль позитивно оценил итоги межкорейских переговоров
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Кремль позитивно оценил итоги межкорейских переговоров 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Кремль позитивно оценивает итоги прошедших сегодня межкорейских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы в данном случае весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были оглашены", — заявил Песков.
Он еще раз напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что урегулировать ситуацию на Корейском полуострове можно лишь осуществив прямой диалог между Югом и Севером, и сегодня, по словам Пескова, такой диалог состоялся.
Комментируя перспективы встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, пресс-секретарь президента отметил, что Россия приветствует все встречи, которые могут «привести к разрядке напряженности на полуострове» и будут «способствовать продвижению в сторону урегулирования».
"Сейчас мы говорим о том, что наблюдается воля к поискам договоренностей, а, главное, — воля к продолжению диалога. Вот это и есть позитивный факт", — добавил представитель Кремля.
Напомним, в пятницу лидеры РК и КНДР подписали совместную декларацию о мире, тем самым прекращая все враждебные действия в отношении друг друга.
"На Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира. Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга", — говорится в тексте декларации. Оба государства договорились, что «продолжат активный диалог на всех уровнях, включая высший»
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