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Алексей Миллер вновь возглавил Международный деловой конгресс
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Алексей Миллер вновь возглавил Международный деловой конгресс 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Общее собрание Международного делового конгресса в пятницу в Нью-Дели (Индия) переизбрало президентом организации председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, говорится в сообщении российского газового холдинга.
На должность вице-президента был избран генеральный директор Uniper SE Клаус Шефер.
В рамках заседания также состоялись выборы состава правления. Новыми членами президиума избраны член правления Linde AG Кристиан Брух, председатель Shell в России Седерик Кремерс, председатель правления Srei Infrastructure Finance Ltd Хемант Канория, заместитель председателя совета директоров Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd Масаки Камбаяши, генеральный директор АО МХК «Еврохим» Игорь Нечаев, генеральный директор ИФК «Метрополь» Михаил Слипенчук.
Очередное общее собрание конгресса решено провести в 2019 году в Германии.
В ходе конгресса состоялась рабочая встреча Миллера и председателя правления Srei (Srei является ведущим конгломератом в Индии по финансированию инфраструктурных проектов). Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в нефтегазовой сфере.
Международный деловой конгресс — международная неправительственная некоммерческая организация. В состав конгресса входят 123 члена, в том числе «Газпром», Deutsche Bank, ExxonMobil, ENGIE, Gasunie, J. P. Morgan Bank International, KPMG, Mitsubishi, Mizuho Bank, Siemens, Shell, Srei Infrastructure Finance Ltd, Statoil, Schneider Electric, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Total, Uniper, Wintershall, CNPC, «Сахалинская энергия», «Сербиягаз» и другие.
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