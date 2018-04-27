Алексей Миллер вновь возглавил Международный деловой конгресс

На должность вице-президента был избран генеральный директор Uniper SE Клаус Шефер

Очередное общее собрание конгресса решено провести в 2019 году в Германии.

В ходе конгресса состоялась рабочая встреча Миллера и председателя правления Srei (Srei является ведущим конгломератом в Индии по финансированию инфраструктурных проектов). Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в нефтегазовой сфере.