В Петербург из Марокко прибыло более 18 тонн зараженных томатов 

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Никита Белых пожаловался «информационный голод» из-за отсутствия в его камере телевизора

СМИ: Каждому россиянину присвоят единый идентификационный номер к 2019 году

Министр обороны США предложил избавить от проблем с антироссийскими санкциями Вьетнам, Индию и Индонезию, чтобы их переманить