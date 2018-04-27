В Петербург из Марокко прибыло более 18 тонн зараженных томатов 

В морском порту Санкт-Петербурга сотрудник управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль партии свежих томатов, прибывших из Марокко.
В отобранных для экспертизы поврежденных плодах специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории выявил живую личинку опасного карантинного объекта — южноамериканской томатной моли.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, в целях недопущения распространения вредителя на территории РФ владельцу груза пришлось согласиться на проведение обеззараживания более 18 тонн продукции.