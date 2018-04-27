Ещё
В Петербург из Марокко прибыло более 18 тонн зараженных томатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербург из Марокко прибыло более 18 тонн зараженных томатов 

Интересант 1 час назад
В морском порту Санкт-Петербурга сотрудник управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль партии свежих томатов, прибывших из Марокко.
В отобранных для экспертизы поврежденных плодах специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории выявил живую личинку опасного карантинного объекта — южноамериканской томатной моли.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, в целях недопущения распространения вредителя на территории РФ владельцу груза пришлось согласиться на проведение обеззараживания более 18 тонн продукции.
Интересант: последние новости
Никита Белых пожаловался «информационный голод» из-за отсутствия в его камере телевизора СМИ: Каждому россиянину присвоят единый идентификационный номер к 2019 году Министр обороны США предложил избавить от проблем с антироссийскими санкциями Вьетнам, Индию и Индонезию, чтобы их переманить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве86
Кореи помирились325
Поставим Макаревича на место935
Майские пенсии доставят по особому графику68
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»53
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение