Уфимское ВДНХ требуют переименовать

Уфимская сторона потерпела поражение в суде против АО «Выставка достижений народного хозяйства». «Экспо-плазе» запретили использовать аббревиатуру ВДНХ.

Эти буквы не могут содержаться в названии сайта, на рекламной продукции и не могут размещаться на фасаде зданий торгово-выставочного центра, сообщает « Коммерсантъ Уфа ».

— Представители ТВК заявляют, что попытаются пересмотреть решение, а параллельно ведут переговоры с правообладателем, — сообщает издание.

Спор сторон длился больше года, победу московское ВДНХ одержало со второй попытки. В первый раз арбитраж занял сторону «Экспо-плазы». Юристы компании смогли доказать, что используют аббревиатуру как устоявшееся название местности, где расположены здания и сооружения уфимского ВДНХ времен СССР.

В ноябре прошлого года суд по интеллектуальным правам отменил решения двух инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.

Как сообщает издание, владельцы уфимской компании собираются обжаловать решение суда либо договориться с москвичами о сохранении названия.