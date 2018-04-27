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Уфимское ВДНХ требуют переименовать
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Уфимское ВДНХ требуют переименовать 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Уфимская сторона потерпела поражение в суде против АО «Выставка достижений народного хозяйства». «Экспо-плазе» запретили использовать аббревиатуру ВДНХ.
Эти буквы не могут содержаться в названии сайта, на рекламной продукции и не могут размещаться на фасаде зданий торгово-выставочного центра, сообщает «Коммерсантъ — Уфа».
— Представители ТВК заявляют, что попытаются пересмотреть решение, а параллельно ведут переговоры с правообладателем, — сообщает издание.
Спор сторон длился больше года, победу московское ВДНХ одержало со второй попытки. В первый раз арбитраж занял сторону «Экспо-плазы». Юристы компании смогли доказать, что используют аббревиатуру как устоявшееся название местности, где расположены здания и сооружения уфимского ВДНХ времен СССР.
В ноябре прошлого года суд по интеллектуальным правам отменил решения двух инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.
Как сообщает издание, владельцы уфимской компании собираются обжаловать решение суда либо договориться с москвичами о сохранении названия.
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