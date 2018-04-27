Проблемы в молочном животноводстве сдерживают развитие «Племзавода „Кряж“

Все познается в сравнении. Сегодня, когда закупочные цены на молоко упали, сельхозтоваропроизводители понимают, что в прошлом году они жили вполне сносно. Взять хотя бы Племзавод «Кряж». Хозяйство в регионе известное. Поголовье 1300 голов, из них 520 — дойные. Работает стабильно. Занимается производством племенного молодняка молочной черно-пестрой породы. Но экономика хозяйства держится на выручке от реализации молока, и то, что сейчас происходит в молочной отрасли, не лучшим образом сказывается на племзаводе.

Статистика говорит о том, что Самарская область обеспечена молоком собственного производства менее, чем на 60 процентов. Казалось бы, переработчики должны с руками отрывать молоко у местных поставщиков. Но не тут-то было. В ноябре прошлого года крупные переработчики области, сославшись на то, что склады затоварены продукцией длительного хранения, объявили о снижении закупочных цен на молоко. Откуда же они берут сырье? Вероятно, отчасти из соседних регионов. Однако по мнению экспертов переработчики в целях снижения издержек все чаще предпочитают закупать сухое молоко, а то и заменять молоко другим сырьем. В использовании заменителей молочный рынок доходит до предела, подменяя натуральный продукт растительным фальсификатом. Президент обозначил стратегическую задачу, стоящую перед страной: поставлять на мировые рынки больше сельскохозяйственной продукции, чем ввозится в страну из-за рубежа. А как ее выполнять, если в самом начале пути всплывают проблемы, которые требуют вмешательства регулятора?

Меры господдержки, которые предпринимаются последние пять лет, существенно сказались на экономике молочного животноводства, которое буквально задыхалось от нехватки средств на воспроизводство. Тому же племзаводу последние два года в условиях адекватных закупочных цен и господдержки удалось обновить машинно-тракторный парк, который обрабатывает 2500 га кормовых культур. Закупили новое доильное оборудование, построили помещения для молодняка. Но самое главное — увеличили продуктивное долголетие животных, создали более комфортные условия содержания. И если в прошлом году в хозяйстве надаивали по 5000 л в год на голову, то сейчас оно стремится выйти на 6000 л. Стимул для такого роста существенный. Сейчас хозяйство на литр молока получает два рубля субсидий, а достигнув порога в 6000 л, сможет претендовать на четыре.

Для дальнейшего увеличения продуктивности молочного стада и повышения эффективности работы сельхозпредприятию нужны кадры. Проблема эта возникла не вчера, и начинать ее решение надо с повышения престижа животноводческих профессий. Эта не та отрасль, где нужен просто человек с дипломом. Работа тяжелая, требует знаний и главное — желания работать с животными. Специалисты отрасли выделяют в молочном животноводстве пять ключей к успеху: люди, генетика, комфорт, кормление и экономика. Люди — на первом месте. Вполне возможно, что для привлечения молодых сил в отрасль потребуется создание каких-то программ. Но если мы ставим задачу не просто выжить, а развивать молочное животноводство, надо готовить кадры, привлекать инвесторов для модернизации молочных производств, обеспечивать льготные кредиты, внедрять инновационные технологии.

Молочное животноводство никогда не сулило быстрой отдачи. Инвестиции в молочную отрасль начинают работать через 3-4 года, это подтвержденный факт. Но если мы хотим, чтобы наши дети и внуки пили натуральное качественное молоко, развитием отрасли надо заниматься уже сейчас.

Именно поэтому несмотря на не вполне благоприятные условия, связанные со снижением закупочных цен, Племзавод «Кряж» в этом сезоне займется запланированной реконструкцией животноводческих помещений. Создавая условия для племенных телят, племзавод продолжает выращивать элиту, которая будет поить молоком не одно поколение жителей региона.

Андриян Клещев, генеральный директор ОАО «Племзавод „Кряж“:

— Мы одно из немногих хозяйств в области, которое производит около 60 голов элитного молодняка молочной черно-пестрой породы ежегодно. В прошлом году мы надоили 2600 тыс. литров молока и заплатили 8 миллионов рублей налогов. Я с гордостью могу сказать, что все наше молоко идет высшим сортом, что говорит прежде всего о хорошем здоровье наших коров. Ситуация, сложившаяся в молочной отрасли, требует решения. Нельзя допускать, чтобы происходила остановка набранных темпов восстановления молочного животноводства. Отрасль легко загубить и очень тяжело восстанавливать. Потенциал нашего стада очень высок, и племзавод сохраняет чистоту черной пестрой породы.