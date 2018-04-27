Кинологов Росгвардии задействуют в обеспечении безопасности ЧМ-2018 

Кинологи Росгвардии будут задействованы в обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщил начальник группы подготовки кинологических подразделений кинологического отдела Росгвардии Алексей Коршунов на пресс-конференции, посвященной интернациональной выставке собак «Евразия-2018».
«Кинологи Росгвардии вместе со своими питомцами готовы и будут обеспечивать безопасность чемпионата мира по футболу 2018 г.», — заявил он.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.