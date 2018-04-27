Кинологов Росгвардии задействуют в обеспечении безопасности ЧМ-2018

Кинологи Росгвардии будут задействованы в обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщил начальник группы подготовки кинологических подразделений кинологического отдела Росгвардии Алексей Коршунов на пресс-конференции, посвященной интернациональной выставке собак «Евразия-2018».

«Кинологи Росгвардии вместе со своими питомцами готовы и будут обеспечивать безопасность чемпионата мира по футболу 2018 г.», — заявил он.