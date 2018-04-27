В Волгограде с 30 апреля снова заработает проект «Встретимся у фонтана»

30 апреля на верхней террасе Центральной набережной Волгограда пройдет торжественное открытие 10 юбилейного сезона проекта «Встретимся у фонтана» МУК «Волгоградконцерт».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, горожан ждут концерт духового оркестра, розыгрыши и викторины, а также танцы. Добавим, что подобные мероприятия пройдут еще и 1 и 5 мая с 16:00 до 17:00.

Кроме того, в честь юбилейного сезона танцевальные встречи состоятся в парках всех районов города. Более подробную информацию о проекте можно узнать по телефону 50-50-09 и здесь.

Отметим, творческая площадка около фонтана «Искусство» на Центральной набережной Волгограда пользуется большой популярностью у горожан на протяжении вот уже десяти лет. Летними вечерами жители слушают здесь выступление духового оркестра и танцуют. В 2017 году МУК «Волгоградконцерт» организовал 26 мероприятий, которые посетило 7 000 человек.