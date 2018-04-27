У стен московского Кремля посадили около 100 тысяч цветов

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Около 100 тысяч цветов высажено у стен Кремля, вдоль аллеи Александровского сада в цветах флага РФ распустятся 33 тысячи виол, а у Могилы Неизвестного солдата и на центральной клумбе — 67 тысяч тюльпанов разных сортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.

"Погодные условия в 2018 году позволили специалистам приступить к работам по высаживанию цветов, кустарников и газонов только после 25 апреля, когда прекратились заморозки и почва прогрелась. К сезону весна-лето 2018 у стен Кремля высажено около 100 тысяч цветов. Уже на майские праздники вдоль главной аллеи Александровского сада распустятся 33 тысячи виол в цветах флага России, а у Могилы Неизвестного солдата и на центральной клумбе — 67 тысяч тюльпанов 12 сортов", — отметили в пресс-службе.

Над созданием объектов ландшафтной архитектуры, как рассказали в управделами, работают специалисты-дендрологи и дизайнеры организаций, подведомственной управделами президента, а также 50 рабочих зеленого хозяйства.

Ожидается, что цветы будут радовать жителей и гостей столицы до самой осени.