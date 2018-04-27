Ещё
У стен московского Кремля посадили около 100 тысяч цветов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У стен московского Кремля посадили около 100 тысяч цветов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Около 100 тысяч цветов высажено у стен Кремля, вдоль аллеи Александровского сада в цветах флага РФ распустятся 33 тысячи виол, а у Могилы Неизвестного солдата и на центральной клумбе — 67 тысяч тюльпанов разных сортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
"Погодные условия в 2018 году позволили специалистам приступить к работам по высаживанию цветов, кустарников и газонов только после 25 апреля, когда прекратились заморозки и почва прогрелась. К сезону весна-лето 2018 у стен Кремля высажено около 100 тысяч цветов. Уже на майские праздники вдоль главной аллеи Александровского сада распустятся 33 тысячи виол в цветах флага России, а у Могилы Неизвестного солдата и на центральной клумбе — 67 тысяч тюльпанов 12 сортов", — отметили в пресс-службе.
Над созданием объектов ландшафтной архитектуры, как рассказали в управделами, работают специалисты-дендрологи и дизайнеры организаций, подведомственной управделами президента, а также 50 рабочих зеленого хозяйства.
Ожидается, что цветы будут радовать жителей и гостей столицы до самой осени.
РИА Новости: последние новости
В Лондоне пожаловались, что ЕС не дает ужесточить санкции против России Чижов назвал незаинтересованные в расследовании "химатаки" в Сирии страны Богданов прокомментировал заявления США об уничтоженных в Сирии объектах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве86
Кореи помирились325
Поставим Макаревича на место935
Майские пенсии доставят по особому графику68
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»53
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение