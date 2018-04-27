Ещё
Минстрой проверит отчет кемеровских чиновников с фотошопом детской площадки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой проверит отчет кемеровских чиновников с фотошопом детской площадки 

Rambler News Service 1 час назад
Глава Минстроя Михаил Мень поручил своему заместителю Андрею Чибису проверить содержащий отредактированную в программе Photoshop фотографию отчет администрации Тисульского района Кемеровской области о благоустройстве детской площадки. Соответствующее поручение министр дал на своей странице в социальной сети Twitter.
«Организуйте поверку данной информации», — написал глава ведомства, переопубликовав на своей странице новость портала Lenta.ru.
Ранее администрация Тисульского района Кемеровской области отчиталась о проведенных работах по благоустройству поселка Белогорск, разместив на своем сайте отредактированную фотографию детской площадки, сообщала Lenta.ru со ссылкой на Znak.com.
Чиновники доложили о новом резиновом покрытии вместо покрывавшего площадку щебня и в подтверждение своих слов показывали фотографии. По факту оказалось, что покрытие отсутствует, и местные жители пришли к выводу, что снимки отфотошоплены.
Rambler News Service: последние новости
Суд обязал «Магнит» выплатить жительнице Омска 157 тыс. рублей за сломанную руку Во время ЧМ «Почта России» будет принимать посылки в города-организаторы только в открытом виде Минстрой назвал лучшие и худшие госжилинспекции по итогам I квартала 2018 года
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве86
Кореи помирились325
Поставим Макаревича на место935
Майские пенсии доставят по особому графику68
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»53
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение