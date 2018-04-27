Минстрой проверит отчет кемеровских чиновников с фотошопом детской площадки

«Организуйте поверку данной информации», — написал глава ведомства, переопубликовав на своей странице новость портала Lenta.ru

Ранее администрация Тисульского района Кемеровской области отчиталась о проведенных работах по благоустройству поселка Белогорск, разместив на своем сайте отредактированную фотографию детской площадки, сообщала Lenta.ru со ссылкой на Znak.com.

Чиновники доложили о новом резиновом покрытии вместо покрывавшего площадку щебня и в подтверждение своих слов показывали фотографии. По факту оказалось, что покрытие отсутствует, и местные жители пришли к выводу, что снимки отфотошоплены.