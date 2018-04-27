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В «Самбо-70» выбрали «Мисс начальная школа»
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В «Самбо-70» выбрали «Мисс начальная школа» 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
26 апреля 2018 года в центре спорта и образования «Самбо-70» прошел традиционный конкурс «Мисс начальная школа».
В этом году в правила были внесены некоторые изменения — жюри определяло Мисс в двух параллелях, между учащимися 1-2 классов и 3-4 классов.
«Когда за окном шел дождь, внутри школы была настоящая весна — очаровательные участницы готовились к выходу на сцену. В этом году их было 11, как участников футбольного матча. Одной из главных тем конкурса был предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России», говорится на сайте центра.
Девочки по очереди вышли на сцену, откуда они поприветствовали всех зрителей, своих болельщиков и, конечно, жюри. Конкурсантки продемонстрировали свои таланты в конкурсе «Радуга талантов». Кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то рассказывал стихи, а кто-то даже играл на домре.
Затем наступило время кулинарного конкурса, к которому все основательно подготовились дома — закуски, салаты, всевозможные десерты, многие были выполнены на футбольную тематику. Жюри оценивало всё: и подачу, и оригинальность, и конечно, вкусовые качества.
Следующим этапом стала «Танцевальная шкатулка», когда все девочки выбежали на сцену и исполнили танцевальный номер как настоящая группа поддержки. После чего настал этап интервью, во время которого конкурсантки отвечали на вопросы.
Финальным аккордом стал конкурс нарядов «Юный модельер», на котором девочки продемонстрировали платья, сделанные своими руками, не без помощи родителей, разумеется.
Судьи после каждого конкурса выставляли свои баллы, а счётная комиссия подводила итог. По словам жюри, было непросто сделать выбор, потому что все в этот день были обворожительны и прекрасны.
И вот наступил момент истины. Награждение победителей.
Мисс грация — Василиса Гридина
Мисс загадочность — Василиса Старостина
Мисс артистичность — Рианна Уринабаева
Мисс обаяние — Арина Москвина
Мисс неотразимость — София Никифорова
Мисс очарование — Полина Стодоля
Мисс романтичность — Анфиса Жданова
Мисс совершенство — Мария Суркова
Мисс артистичность — Серафима Гридина
Мисс начальная школа среди 1-2 классов — Елизавета Лапшина
Мисс начальная школа среди 3-4 классов — Виктория Широкова
Все мисс получили дипломы, подарки, ленты и даже короны!
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