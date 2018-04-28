Я. Нилов: Предложение Минтруда об отзыве занятых во вредных условиях труда сотрудников неоднозначно

«Документ пока не поступал в комитет, соответственно мы его не рассматривали, поэтому я могу пока только свои какие-то мысли сказать. С одной стороны, действительно есть такие организации, где возникают ситуации, связанные с необходимостью вернуть человека из отпуска для того, чтобы он приступил к обязанностям. И тем более, что на это согласие дает сам сотрудник. Но мы знаем, как в России себя ведут некоторые работодатели, которые будут вынуждать писать такое согласие, и человек без желания вынужден будет возвращаться из отпуска», — заявил Я. Нилов.

При этом он отметил, что реализация инициативы требует решения определенных вопросов.

«Например, человек уехал в отпуск, взял путевку. Его отзывают. Ему надо поменять билеты, потому как у него, например, пакетный тур. И в этом случае, кто будет компенсировать дополнительные расходы работника? Еще один аспект — злоупотребление такими процессами, как сегодня существует злоупотребление ненормированным рабочим днем. Людей просто вытаскивают, используют. Все силы из них выпивают в связи с тем, что такая норма в Трудовом кодексе есть, она расплывчато отражена», — пояснил депутат.

Он также добавил, что документ также должен быть оценен членами профсоюзов и объединений работодателей. «Последнее — надо посмотреть, как отреагируют профсоюзы и объединения работодателей на такую норму. С одной стороны, она может быть и в каких-то моментах необходима, а, с другой стороны, не должно быть какого-либо злоупотребления, нарушения прав работников», — заключил Я. Нилов.

Ранее Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс, которыми позволяется вызвать из отпуска сотрудника, занятого во вредных условиях труда, с его письменного согласия, если его отсутствие может неблагоприятно отразиться на работе организации. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно российскому законодательству, вредными условиями труда являются такие условия, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда. К ним можно отнести профессии, связанные с угольной, горной, химической и нефтяной промышленностью, электроэнергетикой, микробиологией и другими.