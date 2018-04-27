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Актуально: Минтруд вводит новые нормы отзыва работников из отпусков
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Актуально: Минтруд вводит новые нормы отзыва работников из отпусков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс России, выложен для экспертного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечают авторы документа, «с предложениями по смягчению требований» нормы ТК РФ о запрете отзыва работников, занятых на вредных производствах, в Минтруд обратились предприниматели.
Они попросили «ввести возможность отзыва из отпуска работника, занятого во вредных условиях труда, с его согласия в исключительных случаях, когда нахождение работника в отпуске может неблагоприятно отразиться на ходе работы организации и (или) его структурного подразделения». Но при этом бизнес готов впоследствии предоставить работнику неиспользованные отпускные дни в удобное для него время.
В случае одобрения этого законопроекта, норма вступит в силу в декабре этого года.
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