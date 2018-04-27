Курскую область посетит делегация авто-мото марша «Ратные поля России»

В мероприятии примут участие люди всех возрастов из разных социальных групп

За девять дней участники пробега посетят три ратных поля России — Бородинское, Куликово и Прохоровское, три знаменитых Пустыни — Свято-Тихонову, Оптину и Коренную, три пещерных монастыря — Холковский, Кастомаровский и Дивногорский, а также много других интересных мест.

Протяженность маршрута 2 700 км. Количество участников основной группы 30 человек.