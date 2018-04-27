Ещё
Курскую область посетит делегация авто-мото марша «Ратные поля России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курскую область посетит делегация авто-мото марша «Ратные поля России» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В мероприятии примут участие люди всех возрастов из разных социальных групп
Во время майских праздников из Москвы стартует культурно-исторический и паломнический авто-мото марш, организованный Федерацией мототуризма России и Мотоклубом «Ночные волки».
За девять дней участники пробега посетят три ратных поля России — Бородинское, Куликово и Прохоровское, три знаменитых Пустыни — Свято-Тихонову, Оптину и Коренную, три пещерных монастыря — Холковский, Кастомаровский и Дивногорский, а также много других интересных мест.
Протяженность маршрута 2 700 км. Количество участников основной группы 30 человек.
Курские известия: последние новости
В Курске обновляют дорожную разметку В Курске отключат воду «Курские известия» запускают проект помощи бездомным животным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве84
Кореи помирились318
Поставим Макаревича на место931
Майские пенсии доставят по особому графику68
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»55
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение