Чемпионат близко: чиновники рассказали, как будет работать фан-зона на Театральной площади

Во время чемпионата мира не только «Ростов Арена», но и Театральная площадь будут центром притяжения для любителей футбола. Именно на площади пройдет фестиваль болельщиков FIFA.

Те, кто не попадет на стадион, смогут бесплатно следить за ходом матчей на большом экране, установленном в фан-зоне.

— До одного из главных спортивных праздников остается 50 дней. Очевидно, что во время проведения чемпионата мира основная нагрузка ляжет на плечи центральных районов. В большей степени на Пролетарский. Уже 15 мая на Театральной площади начнется монтаж фан-зоны. Целый месяц — с 14 июня по 15 июля — здесь будут собираться любители футбола, — рассказал глава Пролетарского района Ростова Александр Скрябин

По предварительным подсчетам, в сутки на Театральной площади будут находиться до 22 тысяч человек. В администрации Ростова отметили, что именно такова вместимость площади.

Во время мундиаля гостям столицы расскажут о Донском крае. Для этого в фан-зоне установят специальный павильон, в котором всем посетителям представят информацию о Ростове и области.

К вопросу питания во время ЧМ подошли основательно. В фан-зоне будут продавать еду и напитки, отвечающие всем требованиям FIFA. Ценовую политику согласуют с FIFA. При этом в администрации Ростова пообещали, что цена на питание будут адекватными и «не сильно отличающимся от цен в прилегающих к фестивалю точках общественного питания».