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В Узбекистане в 2018 году построят в два раза больше жилых домов
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В Узбекистане в 2018 году построят в два раза больше жилых домов 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 27 апр — Sputnik. Министерство финансов Узбекистана опубликовало Бюджетное послание, согласно которому в 2018 году в Узбекистане построят в два раза больше жилых домов по сравнению с прошлым годом.
Речь идет о 13,9 тысячи квартир в 335 домах, 42 из которых предоставят в целевом порядке для проживания семьям военнослужащих. На программу поддержки военнослужащих выделят 2 миллиона сумов.
Кроме того, Минфин республики планирует повысить зарплату работникам бюджетных организаций, пенсии, пособия нуждающимся и стипендии, они не должны опускаться ниже уровня инфляции. Введут новые механизмы назначения социальных пособий.
Более 700 миллиардов сумов потратят на организацию для безработных оплачиваемых общественных работ по благоустройству махаллей, районов и городов. Им предложат заняться чисткой арыков, ирригационных сетей, а также ремонтом и улучшением инфраструктуры дорог и улиц.
Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам ускорения работ по благоустройству сел в соответствии с программой «Обод кишлок».
Глава государства раскритиковал застройку — то, что она велась беспорядочно, были заброшены объекты инфраструктуры, передает пресс-служба президента Узбекистана.
"Нетрудно представить, каково настроение у людей, живущих в неблагополучных местах с плачевной инфраструктурой. И вообще, почему наши граждане должны жить в таких местах? Благоустройство сел позволит изменить мировоззрение людей, усилить их стремление жить лучше, поднимет экономику сел. В результате будет обустроенной вся наша родина и экономика получит мощный импульс к развитию", — сказал Шавкат Мирзиёев.
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