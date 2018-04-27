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Ростовчанин отравил город, выбросив ртутные лампы
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Ростовчанин отравил город, выбросив ртутные лампы 

Деловое сообщество 1 час назад
Один из жителей Ростова-на-Дону выбросил в мусорку на улице Толмачева целый ящик ламп дневного света, а неизвестные разбили их. В итоге окружающей среде города был нанесен существенный ущерб: дело в том, что в таких лампах содержится ядовитая ртуть. Об инциденте в популярном паблике в социальных сетях рассказал местный житель. «Люди, будьте внимательны и следите за тем, что, как и куда вы выбрасываете! Подобные лампы содержат ртуть и очень опасны для здоровья», — написал мужчина. Лампы «дневного света» являются отходами первого класса из-за содержания ядовитой ртути, выбрасывать их категорически запрещено, их утилизируют специальные предприятия. Опасные отходы можно сдать в специальные пункты приема. Помимо этого, сделать это можно будет также 30 апреля в парке Революции эко-фестивале «Разделяй с нами». Это не первый подобный случай на этой неделе. Ранее стало известно, что на окраине Новочеркасска в бывшем карьере одного из заводов местные жители обнаружили свалку ртутных ламп. Очевидцы полагают, что отходы выбросил один из сотрудников предприятия.
https://youtu.be/a1AC3IRs7fI
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