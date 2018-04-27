Российский эксперт по внешней политике Дугин: Раз у вас есть Америка, посмотрим, как вы справитесь с турками 

Российский эксперт по внешней политике и политолог Александр Гельевич Дугин ответил на вопросы группы журналистов, в числе которых был и Ясер Эмре (Yaser Emre) из «Стар».
Российского эксперта спросили: «Как вы знаете, США поддерживают террористическую организацию Рабочая партия Курдистана (РПК)/Партия „Демократический союз“ (PYD) — Отряды народной самообороны (YPG). У России тоже хорошие отношения с РПК/PYD, им оказывается поддержка боеприпасами. Но эта организация полностью против Турции…»
«Нет, это не так, — приводит слова Александра Дугина «Стар». — РПК/PYD-YPG — все это инструменты американской стратегии, которых вооружают и используют как в северном Ираке, так и в Сирии. У нас, у России, нулевое влияние на РПК/PYD-YPG. До операции в Африне они отклонили наше предложение, сказали: «У нас есть Америка, вы нам не нужны». Раз у вас есть Америка, посмотрим, как вы справитесь с турками».
«Члены РПК/PYD-YPG совсем недавно начали понимать, что тот, кто находится на стороне США, брошен на произвол судьбы и будет уничтожен, — продолжил эксперт. — Если они будут настаивать на сотрудничестве с США, они будут ликвидированы Турцией. Мы готовы говорить о будущем Сирии с нашими друзьями — Анкарой, Тегераном, сирийским народом. И мы хотим, чтобы США покинули эту страну».