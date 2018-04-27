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Какой хочет видеть улицу Баранова молодёжь Калининграда
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Какой хочет видеть улицу Баранова молодёжь Калининграда 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
После забастовки предпринимателей на Центральном рынке, требующих парковочные места на улице Баранова, которая станет пешеходной, калининградские «Вести» поинтересовались у молодёжи, какой бы они хотели видеть эту улицу после реконструкции. И вот, что они думают на этот счёт.
Елена Пермякова, жительница Калининграда:
— Лучше пешеходная. То есть, я более за подвижный образ жизни, поэтому пускай будет для людей.
Кирилл Остапчук, житель Калининграда:
— Сейчас Чемпионат и по любому туристов будет дофига. Раз уж парк строят, то давайте пешеход тогда.
Ефим Качкуркин, житель Калининграда:
— Всё-таки, наверное, за парковки. Потому что машину поставить в центре довольно сложно. Поэтому думаю, парковки будут реально.
Анастасия Хонякова, жительница Калининграда:
— Я не за рулём, так что я за пешеходов «несправедливая» такая.
Мария Процкая, жительница Калининграда:
— Так как я пешеход, то за пешеходную зону, но всё равно это торговый центр, парковочные места нужны. То есть, вполне возможно это место можно разделить.
Савелий Осинцев и Екатерина Блохина, калининградцы:
— Лучше пусть где-нибудь за чертой города будут рынки, а в центре города лучше пусть скверы парки, чтоб гулять можно было. Лучше прогулочные зоны, а парковки можно подземные делать или надземные.
Предприниматели Центрального рынка устроили забастовку
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