Какой хочет видеть улицу Баранова молодёжь Калининграда

После забастовки предпринимателей на Центральном рынке, требующих парковочные места на улице Баранова, которая станет пешеходной, калининградские «Вести» поинтересовались у молодёжи, какой бы они хотели видеть эту улицу после реконструкции. И вот, что они думают на этот счёт.

— Лучше пешеходная. То есть, я более за подвижный образ жизни, поэтому пускай будет для людей.

Кирилл Остапчук, житель Калининграда:

— Сейчас Чемпионат и по любому туристов будет дофига. Раз уж парк строят, то давайте пешеход тогда.

Ефим Качкуркин, житель Калининграда:

— Всё-таки, наверное, за парковки. Потому что машину поставить в центре довольно сложно. Поэтому думаю, парковки будут реально.

Анастасия Хонякова, жительница Калининграда:

— Я не за рулём, так что я за пешеходов «несправедливая» такая.

Мария Процкая, жительница Калининграда:

— Так как я пешеход, то за пешеходную зону, но всё равно это торговый центр, парковочные места нужны. То есть, вполне возможно это место можно разделить.

Савелий Осинцев и Екатерина Блохина, калининградцы:

— Лучше пусть где-нибудь за чертой города будут рынки, а в центре города лучше пусть скверы парки, чтоб гулять можно было. Лучше прогулочные зоны, а парковки можно подземные делать или надземные.

Предприниматели Центрального рынка устроили забастовку