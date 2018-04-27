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Валентина Матвиенко призвала регионы повысить страхование сельхозпроизводителей
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Валентина Матвиенко призвала регионы повысить страхование сельхозпроизводителей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Традиционное весеннее заседание Совета законодателей, приуроченное к Дню российского парламентаризма, началось с обсуждения острейшей темы: страхования сельского хозяйства.
Строившийся несколько лет механизм взаимодействия государства, страховщиков и аграриев вдруг дал сбой, и это потребовало вмешательства членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и региональных парламентов.
«Сельскохозяйственное производство перешло от обязательного страхования к добровольному, — объяснила корень проблемы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Причём половина этих расходов стала покрываться за счёт бюджета».
Два года назад сельхозпроизводители страховали 13 миллионов гектаров, и государство выдавало на это пять миллиардов рублей субсидий.
«Но с 2017 года полномочия с федерального уровня в этой сфере были частично переданы на места, — напомнила Матвиенко. — А регионы стали выделять в разы меньше средств. В итоге в прошлом году застрахованными оказались лишь около 1 миллиона гектаров сельхозугодий».
Спикер Совфеда отметила, что это также может быть связано с монополией страховщиков, их завышенными требованиями к страхователям и сложностью процедуры получения компенсаций.
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