Валентина Матвиенко призвала регионы повысить страхование сельхозпроизводителей

Традиционное весеннее заседание Совета законодателей, приуроченное к Дню российского парламентаризма, началось с обсуждения острейшей темы: страхования сельского хозяйства.

Строившийся несколько лет механизм взаимодействия государства, страховщиков и аграриев вдруг дал сбой, и это потребовало вмешательства членов Совета Федерации , депутатов Госдумы и региональных парламентов.

«Сельскохозяйственное производство перешло от обязательного страхования к добровольному, — объяснила корень проблемы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . — Причём половина этих расходов стала покрываться за счёт бюджета».

Два года назад сельхозпроизводители страховали 13 миллионов гектаров, и государство выдавало на это пять миллиардов рублей субсидий.

«Но с 2017 года полномочия с федерального уровня в этой сфере были частично переданы на места, — напомнила Матвиенко. — А регионы стали выделять в разы меньше средств. В итоге в прошлом году застрахованными оказались лишь около 1 миллиона гектаров сельхозугодий».

Спикер Совфеда отметила, что это также может быть связано с монополией страховщиков, их завышенными требованиями к страхователям и сложностью процедуры получения компенсаций.