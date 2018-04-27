Какой «Пассаж» под носом ФСБ

Промышленники Свердловской области горюют не по-детски. Это для болельщиков, особенно с билетами, июньские игры футбольного чемпионата мира на «Екатеринбург-Арена» в радость. А им мундиаль грозит остановкой вредных производств. Ну, а в «тяжелой» уральской промышленности любой технологический процесс при желании можно подвести под закрытие.

После недельной переписки с надзорными ведомствами "Уралинформбюро" выяснило, что решение «дымить или не дымить» заводам принимает Региональный межведомственный оперативный штаб, которым руководит начальник УФСБ РФ по Свердловской области Александр Вяткин . Как уж там «бьют челом» промышленники, но понять их можно — за ними многотысячные коллективы, планы производства и поставок.

Например, руководство Белоярской АЭС в 45 километрах от Екатеринбурга однозначно заявило, что приостановки работы реакторов не будет. Гораздо сложнее, для сравнения, предстоит доказывать свою безопасность «белым металлургам» Первоуральского новотрубного завода на таком же расстоянии от мегаполиса.

фото сайта chelpipe.ru Подчиненных олигарха Андрея Комарова осенью 2017 года схватили за руку на предоставлении «кривых» данных по учитываемым выбросам в атмосферу и сливам в реку. ПНТЗ грозили солидные штрафы, и до сих пор неясно, чем закончится эта история.

Между тем, основное предприятие Первоуральска с электросталеплавильным цехом «Железный Озон 32» выбрасывает в атмосферу и газы, которые пока что не контролируются. Не исключено, что на удушье екатеринбуржцев промышленными выбросами влияет и озон, который не отделим от металлургического производства.

Согласятся ли власти «окуривать» гостей Екатеринбурга на футбольном празднике, покажет июнь. А пока что объект повышенной угрозы выявлен под самым носом у генерала Вяткина. И это не заводской цех, а торговый центр «Пассаж» в центре мегаполиса, по соседству с УФСБ и мэрией.

Этот ТРЦ, прозванный за свой несуразный образ «банями султана» был открыт с нарушением норм законодательства в декабре 2015 года. А официально введен в эксплуатацию двумя месяцами позже.

Непонятно, куда тогда смотрели контролирующие органы, но неделю назад замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Максим Пинчугов заявил прессе, что «Пассаж» проверялся ими дважды, и всякий раз выявлялись одни и те же нарушения противопожарной безопасности.

Первоначально в ТРЦ Игоря Заводовского и Константина Погребинского надзиратели пришли в рамках подготовки Екатеринбурга к играм футбольного чемпионата мира. Несмотря на многочисленные отклонения от требований, о котором был проинформирован оргкомитет «Россия-2018», в «Пассаже» открыли Билетный центр ФИФА.

фото сайта newdaynews.ru Вторая проверка случилась по требованию Генпрокуратуры РФ после пожара в кемеровской «Зимней вишне». «Материалы, которые использовались в данном ТРЦ, — от обыкновенной баннерной ткани до элементов декорирования… Я бы рекомендовал собственнику объекта направить их на экспертизу для принятия решения о соответствии требованиям пожарной безопасности. Кто устанавливал (отделочные материалы — прим. ред.), кто принимал — выяснится в ходе дальнейших мероприятий. Но в любом случае вся ответственность ложится на собственника», — отметил Пинчугов.

Суммировав выявленные нарушения, прокуратура подала в Чкаловский райсуд иск о принудительном закрытии «Пассажа». Он будет рассмотрен 29 мая — за полмесяца до первой игры мундиаля в Екатеринбурге. Следует отметить, что значительная часть болельщиков, в первую очередь российских, именно в уральской столице должна будет получить свои билеты и специальный паспорт для прохода на арену. Если ТРЦ будет закрыт, то грянет неминуемый скандал и потребуется экстренно искать новое место их выдачи.

Заводовский и Погребинский на фото слева

Заводовский-Погребинский это прекрасно понимают и могут трактовать в свою пользу. Конечно, важный вопрос — почему от них ранее не потребовали безотлагательно навести порядок. Ведь тот же Погребинский еще в 2016 году собственноручно подписал прокурорское предупреждение о персональной ответственности в случае ЧП.

Впрочем, они с такой же безнаказанностью построили ТРЦ площадь 60 тысяч квадратных метров, нарушив Земельный кодекс РФ. И прокуратура на этот счет промолчала.

В распоряжении «Уралинформбюро» имеются документы, изучение которых компетентными органами может привести к заключению о принципиально деструктивной позиции девелоперов, игнорирующих федеральное законодательство. Подлинность двух Паспортов качества пусть выявляют эксперты прокуратуры, которой мы их передадим.

Мы выскажем свою гипотезу случившегося осенью 2015 года. Тогда один из тюменских предпринимателей заключил договор подряда с ООО «Строительная компания „Скан“ (директор — Светлана Шубцева) на монтаж декоративных элементов во внутреннем периметре „Пассажа“. Предполагалось, что декор будет сделан из тизола евро, который начинает плавиться лишь при температуре свыше 1000 градусов Цельсия. В действительности же на стенах закреплена лепнина из пенополистирола.

Он при температуре выше 160 градусов разлагается до крайне ядовитого высокотоксичного стирола. А вообще температура горящего сплава достигает 1 100 градусов. Именно потому пенополистирол является основным компонентом в напалмовых бомбах.

Директор ООО „СК Скан“ Светлана Шубцева хорошо знакома с Заводовским-Погребинским. Это, в частности, доказывается тем, что бизнесвумен возглавляет ООО „Строй-партнер“, которым в равных долях владеют девелоперы.

Сделаем предположение, что они хотели удешевить строительство „Пассажа“, вот и безопасный тизол минус со стен. Какой декор там будет в дальнейшем — решать не нам.

»Если собственник адекватный, он незамедлительно начинает устранять нарушения, поэтому в той или иной степени вопрос о направлении иска (о закрытии — прим.ред) уже становится неактуальным", — подчеркнул начальник отдела прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев.

"Уралинформбюро" будет внимательно следить, смогут ли чекисты, прокуроры и пожарные совместными усилиями заставить Заводовского-Погребинского ликвидировать огненную ловушку в ТРЦ «Пассаж».