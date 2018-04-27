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Почти 250 штрафов выдало Миноблимущество предпринимателям в 2017 г. и I квартале 2018 г.
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Почти 250 штрафов выдало Миноблимущество предпринимателям в 2017 г. и I квартале 2018 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В результате проверок за использованием областного имущества юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями министерство имущественных отношений Московской области в 2017 г. и первом квартале 2018 г. выписало почти 250 штрафов на сумму более 850 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В рамках защиты областной собственности министерство имущественных отношений Московской области в соответствии с ежегодным планом осуществляет контроль за использованием областного имущества юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В 2017 г. Минмособлимущество провело 84 проверки в учреждениях здравоохранения. В плане проверки на 2018 год стоит 111 учреждений социальной, образовательной и спортивной сфер Московской области», — сообщили в министерстве.
Так, в 2017 г. только в 18 учреждениях не было нарушений. Остальным 66 учреждениям был начислен 201 штраф на сумму 672 тыс. руб., среди которых 64 штрафа было вынесено должностным лицам, а два — юридическим. Также было выдано 202 предписания об устранении выявленных нарушений.
В За первом квартале 2018 г. было проведено 23 проверки и вынесено 44 постановления на 181 тыс. руб. штрафа, а также 46 требований об устранении нарушений.
«Чаще всего штрафы накладываются на лиц, ответственных за имущество. За первый квартал оштрафованы 22 должностных лица», — пояснил глава ведомства Андрей Аверкиев.
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