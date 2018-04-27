Что делать, если ваш сосед буянит?

Мой сосед постоянно буянит. Я даже видео драки сняла. Станет ли видеозапись доказательством в суде?

— Административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрена статьей 2.4. Закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».

В соответствии с частью 1 статьи 26.2 КоАП доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности.

Таким образом, видеозапись, указывающая на дату и место совершения правонарушения, в совокупности с иными доказательствами может являться доказательством по делу об административном правонарушении.