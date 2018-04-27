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Что делать, если ваш сосед буянит?
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Что делать, если ваш сосед буянит? 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Мой сосед постоянно буянит. Я даже видео драки сняла. Станет ли видеозапись доказательством в суде?
Л. Ежкова, Няндома
Отвечает начальник Правового отдела УМВД России по Архангельской области Андрей КОСТИН:
— Административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрена статьей 2.4. Закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».
В соответствии с частью 1 статьи 26.2 КоАП доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности.
Таким образом, видеозапись, указывающая на дату и место совершения правонарушения, в совокупности с иными доказательствами может являться доказательством по делу об административном правонарушении.
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