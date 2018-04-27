Ещё
Печатники создали единую отраслевую организацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Печатники создали единую отраслевую организацию 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
На российском издательском рынке появилась организация, призванная защищать интересы печатной отрасли. О вхождении в Союз предприятий печатной индустрии (СППИ/ГИПП) заявили Союз издателей «ГИПП», Ассоциация распространителей печатной продукции, Союз издателей «НАИ», Союз бумажных оптовиков, Межрегиональная ассоциация полиграфистов.
Его президентом избран Сергей Моисеев (Председатель Совета директоров ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»), исполнительным директором — Елена Шитикова (исполнительный директор ГИПП).
Новая структура призвана лоббировать интересы представителей всей отраслевой цепочки в органах власти. СППИ/ГИПП также планирует выработать новую модель партнёрских отношений между предприятиями, задействованными в создании и распространении прессы. В Наблюдательный совет СППИ/ГИПП вошли представители Госдумы, Минсвязи, Роспечати.
«Отдельные звенья издательского рынка уничтожаются по одному, поэтому издатели, дистрибьюторы, полиграфисты и бумажники-оптовики должны понимать, что в связке будет проще. Рынок нуждается в саморегулировании, и если мы не договоримся между собой, он может просто развалиться. Кроме того, созданное общественное объединение будет выступать от имени всего рынка: представлять свои интересы СППИ/ГИПП доверили более 300 организаций с общей капитализацией в десятки миллиардов долларов», — говорит исполнительный директор Союза Елена Шитикова.
Одним из первых мероприятий СППИ/ГИПП стала встреча с руководством Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Ее участники договорились о сотрудничестве между издателями/дистрибьюторами и торговыми сетями. А 24 апреля в Центральном Доме журналиста прошел совместный круглый стол СППИ/ГИПП и Союза журналистов России, посвященный проблемам рынка распространения прессы, на котором была принята программа совместных действий в поддержку индустрии печатных СМИ.
Sostav.ru: последние новости
TMG начнет размещать рекламу на городском транспорте Петербурга К 2019 году каждому россиянину присвоят номер «О’кей» превратится в сеть компактных гипермаркетов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве87
Кореи помирились325
Поставим Макаревича на место940
Майские пенсии доставят по особому графику69
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»53
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение