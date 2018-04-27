Печатники создали единую отраслевую организацию

depositphotos

На российском издательском рынке появилась организация, призванная защищать интересы печатной отрасли. О вхождении в Союз предприятий печатной индустрии (СППИ/ГИПП) заявили Союз издателей «ГИПП», Ассоциация распространителей печатной продукции, Союз издателей «НАИ», Союз бумажных оптовиков, Межрегиональная ассоциация полиграфистов.

Минсвязи, Роспечати. Новая структура призвана лоббировать интересы представителей всей отраслевой цепочки в органах власти. СППИ/ГИПП также планирует выработать новую модель партнёрских отношений между предприятиями, задействованными в создании и распространении прессы. В Наблюдательный совет СППИ/ГИПП вошли представители Госдумы

«Отдельные звенья издательского рынка уничтожаются по одному, поэтому издатели, дистрибьюторы, полиграфисты и бумажники-оптовики должны понимать, что в связке будет проще. Рынок нуждается в саморегулировании, и если мы не договоримся между собой, он может просто развалиться. Кроме того, созданное общественное объединение будет выступать от имени всего рынка: представлять свои интересы СППИ/ГИПП доверили более 300 организаций с общей капитализацией в десятки миллиардов долларов», — говорит исполнительный директор Союза Елена Шитикова.